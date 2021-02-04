Военный переворот в Мьянме: что там делал Шойгу?

В далекой Мьянме, которую многие знают как Бирму, военный переворот. Или нет? Почему Россия спокойно взирает на то, что военные взяли власть в этой стране в свои руки? Отчего по этому поводу возмущаются в США? Наконец, как на всё это смотрит большой азиатский сосед и главный инвестор экономики Мьянмы Китай?

В программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров будет разбираться в этой непростой ситуации вместе с врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексеем Масловым.

Смотрите эфир на YouTube-канале "Правды.Ру"