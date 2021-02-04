Астрофизик о чёрных дырах, инопланетянах и национальной идее

Зрителям видеоканала "Правда.Ру" доцент кафедры теоретической физики, астрофизик Челябинского государственного университета Сергей Замоздра рассказал о формуле (уравнении) Дрейка, позволяющей определить количество внеземных цивилизаций, готовых вступить в контакт. Вкратце обрисовал возможности получать энергию из чёрных дыр и таким способом установить контакты с инопланетянами, которые этим уже воспользовались.

Формула Дрейка: сколько цивилизаций в Галактике?

Американский астроном Фрэнк Дональд Дрейк предложил своё знаменитое уравнение в ноябре 1961 года — в век торжества радиоастрономии. Учёный использовал несколько неизвестных: количество звёзд в нашей галактике, вероятность зарождения жизни на планете с подходящими условиями, — и прочие. Как отметил Замоздра, Дрейк учитывал даже возможности гибели цивилизаций. Таким образом, из почти необъятного — приблизительно 400 млрд звезд, которые легче Солнца и которые называют "красными карликами", — вырисовывалась вполне реальная величина.

Подобные дрейковскому уравнения — это не попытки попасть пальцем в небо. В истории науки известны случаи, когда выведенные на бумаге формулы обретали конкретные очертания.

Собеседник "Правды.Ру" напомнил, что выпускник Челябинского госуниверситета Николай Горькавый вместе с двумя своими коллегами стал в 1989 году лауреатом Государственной премии СССР в области науки и техники "за предсказание системы новых спутников Урана на основе теории коллективных процессов в средах планет".

Национальная идея, на взгляд Сергея Замоздры, должна состоять в плодотворном сотрудничестве разных стран в освоении космоса.

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