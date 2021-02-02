Казахстан уже почти в НАТО

Казахстан усиливает сотрудничество с НАТО по всем направлениям, несмотря на то, что является членом ОДКБ.

Налицо реализация программы США по созданию антироссийского фронта на территории бывших советских республик Средней Азии. Это несет угрозу, в первую очередь, для казахстанского народа, но и для России тоже.

В программе "Точка зрения" принимает участие эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук.

Казахстан работает с НАТО по программе «Партнерство ради мира», которая включает:

- совместные учения «Степной орёл» по стандартам НАТО с привлечением контингента из других республик Центральной Азии;

- подготовку военных кадров в Караганде в Казахстанском учебном центре, в Щучинске на базе кадетского корпуса Министерства обороны Казахстана имени Чокана Валиханова, в Алма-Ате на базе Алма-Атинского погранучилища.

- обустройство границы и передачу военной техники, в частности 11 модульных комплексов слежения за российским флотом, которые были размещены в пункте технического наблюдения «Мыс Скалистый» на Каспии, самолетов King Air B300ER Scorpion с системами разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR).

Так же создан специальный Антикризисный учебный центр Национальной гвардии Казахстана в Усть-Каменогорске. Там Агентство по уменьшению угрозы Министерства обороны США (DTRA) готовит специалистов для охраны Банка низкообогащённого урана (хранилища сырья для атомных станций), находящегося под эгидой МАГАТЭ, но построенного на деньги США, ЕС и Саудовской Аравии.

Казахстан поддерживает транспортный коридор для армейских грузов США в Афганистан, что обеспечивает агрессию США в регионе.

Для чего всё это делается? Задачи НАТО в регионе?

Почему казахстанское руководство не вынесло никаких уроков после неудачной попытки размещения американских военных баз на Каспии в 2018-м году?

Почему не делает никаких выводов российское руководство?

Ведёт программу "Точка зрения" Любовь Степушова. Смотрите эфир с Игорем Николайчуком во вторник 2 февраля, следите за YouTube каналом "Правды.Ру".