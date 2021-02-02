Химик-эксперт: почему реагенты - необходимое зло

Собеседник "Правды.Ру" — независимый эксперт, кандидат химических наук Юрий Орлов.

Он считает, что снижение объёмов применения реагентов возможно за счёт применения технологий. Для этого необходимо разработать показатели эффективной оценки использования реагентов, четко определить количественный критерий: сколько солей израсходовано на определенную площадь и как это связано с суровостью зимы (количеством снежных осадков).

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