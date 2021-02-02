Штрафы за незаконную перепланировку: нет ничего святого

Вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев объяснит зрителям "Правды.Ру", почему нужно упразднить нормы незаконной перепланировки. В этом заинтересован почти каждый россиянин.

Самое страшное нарушение, когда собственник жилья самовольно сносит капитальные стены. Данную перепланировку невозможно узаконить. Согласно многочисленным актам и СНиПам, можно согласовать, например, перенос умывальника, установку стиральной машины или кондиционера.

Это далеко не частное мнение. Гильдия риелторов России уже призвала упразднить нормы о незаконной перепланировке, если они не нарушают интересы третьих лиц. Также было предложено ликвидировать надзорные органы, которые осложняют жизнь россиянам.

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