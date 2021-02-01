Русские национальные игры помогают вырастить здоровое поколение

В эфире канала "Правда.Ру" историк, этнограф и публицист Николай Сапелкин рассказывает о возрождении русских национальных игр, таких как: бабки (козны), лапта и русские шашки.

Возрождение русских национальных игр: бабки, лапта и русские шашки

Увидев творение Николая Пименова "Парень, играющий в бабки", Пушкин воскликнул: "Слава Богу, наконец, и скульптура на Руси явилась народною". Спустя десять лет художник Владимир Маковский, знаток и большой любитель народных игр, написал картину "Игра в бабки", которая стала первой его картиной, купленной Павлом Третьяковым для своей галереи.

Рюхи, чухи, сегодня более известная как городки. Этой молодецкой забавой увлекались былинные богатыри — Добрыня Никитич и Никита Кожемяка. В Древней Руси в эту игру играли в деревнях и у палат именитых господ. Потешные турниры устраивал Петр Первый. Александр Васильевич Суворов говаривал:

"Эта игра развивает глазомер, быстроту, натиск. Битою мечусь — это глазомер, битою бью — это быстрота, битою выбиваю — это натиск".

Собеседник "Правды.Ру" подтвердил, что русские национальные игры издавна тесно связаны с воинским искусством. Шашки помогают развивать стратегическое мышление, а лапта и игра в бабки — физическому развитию.

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