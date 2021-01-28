Ирина Шведова о творчестве, низменных страстях и Афганистане

В гостях у "Правды.Ру" певица, актриса, композитор, режиссёр-постановщик, победитель шоу на канале НТВ "Суперстар. Возвращение!" Ирина Шведова.
Как изменилась её жизнь после победы в шоу "Суперстар. Возвращение"? Почему она во время пандемии пошла работать в такси? Что для неё важнее — сцена или семья? Какую роль в её жизни сыграли песни "Белый вальс" и "Америка-разлучница"? За что она получила медаль "В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане"?
Ведёт программу журналист Сергей Каргашин.
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