Левые на Востоке Европы: наша цель – капитализм!

Что представляют собой постсоветские левые? Как оформлена игра с идеологией, кто, как и в силу каких предпосылок этим пользуется в политике? Как всё это связано с развитием России и как пересекается с задачами евразийской интеграции?
Ответы на эти и многие другие вопросы есть в докладе "Левые на Востоке Европы. Буржуазная эволюция постсоветского антикапитализма", посвящённом политическим партиям левого спектра в постсоветских государствах.
В программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров обсуждает основные тезисы данного доклада с его автором, директором Института нового общества, экономистом Василием Колташовым.
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