Для кого предназначена система воспитания по Монтессори

Монтессори-педагог Надежда Микляева объясняет, кому предназначается данная система педагогики, для чего нужны лекции для родителей, как отличить истинных воспитателей от лжеучителей. Перечисляет зарубежных знаменитостей, получивших воспитание по этой системе. И открывает главный секрет, что нужно знать тем, кто собирается отдавать своих чад в такие заведения.

Почему не приживается у нас педагогика Монтессори

Выработанная в первой половине прошлого века итальянским педагогом и врачом Марией Монтессори педагогическая система основана на идеях свободного воспитания, в которой уделено внимание развитию органов чувств с помощью окружающей среды и дидактических занятий.

Эта альтернативная система обучения в России появилась до революции 1917 года. Интерес к ней проявляла одна из дочерей Льва Толстого, которая находила немало общего с воззрениями на воспитание своего великого отца. Любопытно, что во время Второй мировой войны Монтессори оказалась в Индии, где познакомилась с Махатмой Ганди. С 1990-х годов на систему Монтессори вновь обратили внимание у нас в стране.

Несмотря на то, что материалы Монтессори имеют огромное значение, Надежда Микляева утверждает, что более важно полагаться на собственные ощущения при выборе такого рода детских садов и школ.

"Самое главное — это личность педагога и неважно, модно ли отдавать туда детей, водит ли их туда соседка или подруга. Полагайтесь исключительно на собственные впечатления и эмоции от общения с педагогами. Может быть, вам не стоит воспитывать своих детей по Монтессори, а может, только по этой системе", — говорит собеседница "Правды.Ру".

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