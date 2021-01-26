Возвращение Навального анализирует политтехнолог

"Правда.Ру" продолжает анализировать главное политическое событие января 2021 года — возвращение в Россию блогера Алексея Навального после отравления.

"Раунд за Навальным" – политтехнолог о возвращении блогера

Что говорит по этому поводу политтехнолог? Изначально всем было ясно, что Навального посадят. Зачем тогда нужно было возвращаться?

В эфире "Правды.Ру" политтехнолог, президент Федерации исследований электоральной политики Андрей Миронов.

Ведущая — главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова.