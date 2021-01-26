Возвращение Навального анализирует политтехнолог

"Правда.Ру" продолжает анализировать главное политическое событие января 2021 года — возвращение в Россию блогера Алексея Навального после отравления.
Что говорит по этому поводу политтехнолог? Изначально всем было ясно, что Навального посадят. Зачем тогда нужно было возвращаться?
В эфире "Правды.Ру" политтехнолог, президент Федерации исследований электоральной политики Андрей Миронов.
Ведущая — главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.