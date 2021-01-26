Митинги 23 января: провокация или реальный протест?

Главный вопрос, который возникает по итогу протестов 23 января, — это бунт подростков или серьёзный звоночек для властей? Нарастает ли протестный потенциал в России? Как Навальный манипулирует молодёжью?
В эфире "Правды.Ру Анатолий Гагарин, генеральный директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.
Ведущая — главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.