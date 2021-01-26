Врач-диетолог о правилах корректировки веса

Врач-диетолог, руководитель клиники "Коррекция веса" Алексей Ковальков рассказал о способах скорректировать свой вес.

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Он поделился советами с теми людьми, которые по разным причинам не могут посетить дипломированных врачей-эндокринологов и рассказал о влиянии продуктов на наш организм.

Наиболее короткая рекомендация заключается в том, чтобы ограничить ежедневное потребление углеводов до 120, а еще лучше до 60 — приблизительно пять больших яблок. Каждый день необходимо (в зависимости от состояния организма, нижних конечностей) проходить 10-15 тысяч шагов. Главное, выяснить уровень своего гормона, что будет способствовать не только приобретению красивой осанки, но и здоровью в целом и приведёт к долголетию.

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