Хлеб для космонавтов, или Каким хлебом нас кормят

На многочисленные вопросы о качестве хлебопекарной продукции отвечает директор Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности — ведущего научного центра хлебопекарной и макаронной промышленности РФ и стран Содружества — кандидат технических наук, доцент Марина Костюченко.

Почему диетологи рекомендуют отказаться от хлеба?

Почему некоторые диетологи рекомендуют отказаться от хлеба? Насколько отличаются технологии приготовления хлеба сейчас и, допустим, 30-40 лет назад? Хлеб без дрожжей — миф или реальность? В чём польза хлеба на закваске? Какой хлеб лучше — в вакуумных пакетах или нет?

В частности, собеседница "Правды.Ру" рассказала о некоторых маркетинговых ходах (на которые идут бизнесмены в погоне за прибылью), призванных одурачить потенциального покупателя. Раскрыла секрет, что такое отложенное брожение. Как правильно хранить хлебобулочные изделия. Какой хлеб доставляют на МКС для наших космонавтов. И ещё о многом другом.

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