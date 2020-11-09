Байден уже начал "работать с губернаторами". Имеет ли он на это право?

Ещё не будучи официально признанным и вступившим в должность президентом, Джо Байден уже начал раздавать первые поручения. Одна из задумок Байдена — общенациональный масочный режим.

По данным журналистов телеканала Fox, Байден в вопросе ношения масок "поработает с губернаторами штатов", а также с властями отдельных округов.

Имеет ли Байден право на такую работу сейчас? В Штатах временное "двоевластие"? Рассказывает Валерий Гарбузов, директор Института США и Канады РАН. Специально для сайта "Правда. Ру".

"Байден обозначает проблемы"

"Байден считается избранным президентом. Формально и юридически это будет оформлено 14 декабря, когда в Штатах соберётся собрание выборщиков. И тут уже это будет окончательно и все попытки Трампа что-то оспорить уже будут неактуальны", — уверен эксперт.

Гарбузов подчёркивает: полномочия Байдена начнутся после вступления в должность, то есть 20 января. В США всегда один президент, и президентом до 20 января является Трамп. Федеральные ведомства должны исполнять его приказы, его указы, его распоряжения, как бы к нему ни относились.

"Другой вопрос, что Трамп может какие-то неадекватные действия совершать. У бюрократии давно отработаны инструменты саботажа", — уточняет Гарбузов.

Что касается Байдена, то он, по словам эксперта, может выступать, говоря о своих намерениях, предварительно формируя кабинет, для чего и существует переходный период.

"Байден будет формировать кабинет предварительно, обозначать какие-то проблемы, с которых он начнет свое президентство. Он уже говорил об этом. Самая главная проблема, конечно, сейчас — это пандемия.Он считается избранным президентом, а Трамп — действующим президентом. Такая схема", — резюмировал Гарбузов.

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