"Полицейское государство - это США", - считает международный обозреватель и политолог Саид Гафуров. По данным ООН, в США 40 миллионов людей живут в бедности, а еще 5 млн. находятся в условиях, напоминающих положение в "третьем мире", причем "американским ответом на бедность" стало "наказание и заключение в тюрьму".
В 2017 году 11 миллионов американцев побывали за решеткой, а полицейские застрелили 1147 граждан. Заметим, что уголовные дела завели лишь в 13 случаях из 1147. Голливуд, конечно, про это никогда не расскажет.
Саид Гафуров рассуждает о бесстыжем двуличии заокеанских варваров.
Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС. Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета России? На эти и другие темы в видеостудии поговорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.
Анатолий Шарий заявил, что Крымский полуостров – часть Украины. Журналист добавил, что он никогда не откажется от своей точки зрения.
11 июня в районе волгоградского грузового порта произошло столкновение баржи с катамараном.
Американский консерватор заступился за своего президента после саммита в Канаде.