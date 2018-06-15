"Американским ответом на бедность" стало "наказание и заключение в тюрьму"

"Полицейское государство - это США", - считает международный обозреватель и политолог Саид Гафуров. По данным ООН, в США 40 миллионов людей живут в бедности, а еще 5 млн. находятся в условиях, напоминающих положение в "третьем мире", причем "американским ответом на бедность" стало "наказание и заключение в тюрьму".



"Американским ответом на бедность" стало "наказание и заключение в тюрьму"

В 2017 году 11 миллионов американцев побывали за решеткой, а полицейские застрелили 1147 граждан. Заметим, что уголовные дела завели лишь в 13 случаях из 1147. Голливуд, конечно, про это никогда не расскажет.

Саид Гафуров рассуждает о бесстыжем двуличии заокеанских варваров.