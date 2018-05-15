В Палестине второй день подряд продолжаются массовые беспорядки, готовые вылиться в восстание против Израиля. Эскалацию насилия в секторе Газа спровоцировало решение Дональда Трампа о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тем самым США признали Иерусалим столицей еврейского государства.
Более подробно о ситуации вы сможете услышать в комментарии международного обозревателя Айдына Мехтиева
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