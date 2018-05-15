Западные компании освобождают место для возможностей экспорта российских товаров в Иран. У современных персов понятие "российское качество" товаров является синонимом понятия "европейское качество". Вопрос только за нашими бизнесменами.
Вернувшийся из Ирана международный обозреватель и востоковед Pravda.ru Саид Гафуров в своем комментарии подробно расскажет почему Россия не должна упустить открытое Трампом окно возможностей для экспорта российских товаров в Иран.
Президентов России и США объединяет любовь к высококлассным лимузинам.
В США вышла книга сенатора Джона Маккейна "Неуемная волна" - прощальное выступление и призыв бороться с "путинской" Россией.
Первый авианосец китайского производства покинул порт базирования. Он отправился в тестовое плавание в 07:00 по местному времени (02:00 мск).
Как должна строиться политика России перед угрозой третьей мировой войны? В программе "Диалоги" видеостудии "Правды.Ру" об этом рассуждали эксперты.