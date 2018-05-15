Товары "Made in Russia" в Иране воспринимают как "Знак качества"

Западные компании освобождают место для возможностей экспорта российских товаров в Иран. У современных персов понятие "российское качество" товаров является синонимом понятия "европейское качество". Вопрос только за нашими бизнесменами.



Товары "Made in Russia" в Иране воспринимают как "Знак качества"

Вернувшийся из Ирана международный обозреватель и востоковед Pravda.ru Саид Гафуров в своем комментарии подробно расскажет почему Россия не должна упустить открытое Трампом окно возможностей для экспорта российских товаров в Иран.