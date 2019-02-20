"Антипрививочное лобби" до кори доведет

"Антипрививочное лобби" — главный виновник вспышки заболевания кори в разных странах, такое мнение "Правде.Ру" озвучил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.



От кори может спасти только вакцинация

В то время, как защититься от кори можно только при помощи вакцинации, отметил эксперт "Правды.Ру" и напомнил, что в основной группе риска — маленькие дети. Недаром из-за высокой смертности от этого заболевания до разработки вакцины корь называли "детской чумой".

Летальные исходы при заболевании корью вызваны в основном тяжелыми осложнениями, отметил эксперт "Правды.Ру". Это миокардиты, это энцефалиты, вторичные бактериальные пневмонии, а также тяжелые диареи.

Михаил Лебедев напомнил аудитории "Правды.Ру", что заразиться корью можно, контактируя с уже заболевшими. При этом, добавил эксперт "Правды.Ру", инкубационный период длится от одной до двух недель, а в последние дни этого периода больной уже заразен, хотя чувствует себя хорошо. Дальше наступает, так называемый, катаральный период, который очень напоминает ОРЗ или грипп. Появляются кашель и выделения из носа. Все это происходит на фоне высокой температуры.

Таким образом, отличить корь от гриппа практически невозможно. На третий-пятый день заболевания появляется характерная сыпь на голове, шее и туловище, а на внутренней стороне щек — белые пятна.

Если вокруг такого больного находятся непривитые люди, то из десяти девять человек гарантированно заболеют корью. Защититься от опасной инфекции можно только при помощи вакцинации, еще раз подчеркнул Михаил Лебедев для "Правды.Ру".

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