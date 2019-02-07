Проблемы пожилых решит "Институт возраста"

Пожилые люди требуют особого подхода. Нужно посмотреть правде в глаза: российское государство сегодня не может и не готово решать проблемы пожилых людей в полном объеме.
Для этого в России организован "Институт возраста". О нем и вопросах, которые он призван решать, "Правде.Ру" рассказал председатель совета директоров Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Программу ведет главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Для российской армии разрабатывают новейший экзоскелет "Сотник", в который войдут элементы вооружения третьего поколения, чтобы увеличить боевую мощь армии.
Представители Соединенных Штатов Америки заявили, что в случае необходимости готовы пойти на "принудительные меры".
Ни танки, ни корабли, ни самолеты, указывают немецкие средства массовой информации, к войне не готовы.
Япония косвенно признала суверенитет России над Южными Курилами, это означает, что переговоры о "передаче" двух островов идут, считает эксперт Виталий Швыдко.