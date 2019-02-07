Проблемы пожилых решит "Институт возраста"

Пожилые люди требуют особого подхода. Нужно посмотреть правде в глаза: российское государство сегодня не может и не готово решать проблемы пожилых людей в полном объеме.



Герман Клименко: Держать пенсионеров в квартирах негуманно

Для этого в России организован "Институт возраста". О нем и вопросах, которые он призван решать, "Правде.Ру" рассказал председатель совета директоров Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Программу ведет главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова.