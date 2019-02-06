Армения: элита новая, проблемы старые

Спонсировал ли "Газпром" "бархатную революцию" в Армении? Что представляет собой новая элита Армении? Как население Армении увидит, что Никол Пашинян эффективно борется с коррупцией? Прозападный или пророссийский политик — новый премьер Армении? Как он намерен решать проблему Нагорного Карабаха"? Чувствуют ли себя армяне защищенными российской базой в Гюмри? Выйдет ли Армения из ЕАЭС?



Пашинян - прозападный или пророссийский политик?

Обо всем этом в программе "Точка зрения" рассказывает директор Института Кавказа Александр Искандарян.

Ведущая эфира — обозреватель "Правды.Ру" Любовь Степушова.