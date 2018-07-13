Почему США мечтают видеть Грузию в НАТО

США были бы счастливы видеть Грузию в НАТО, если страна решит это сделать и выполнит ряд условий. С таким заявлением выступила постоянный представитель Штатов при альянсе Кей Бейли Хатчисон.



Почему США мечтают видеть Грузию в НАТО

Что означает это заочное приглашение и какими последствиями оно может обернуться? Закроет ли НАТО глаза на территориальный конфликт Грузии с Абхазией и Южной Осетией? Рассуждает глава сектора проблем региональной безопасности Центра военно-политических исследований РИСИ) Сергей Ермаков