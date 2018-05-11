Иран может вызвать дефолт США и обрушить курс доллара

Почему выход США из совместного всеобъемлющего плана действий вызван не проблемами в области безопасности, а финансовыми причинами и как Иран сможет вызвать дефолт США по государственным казначейским обязательствам и обрушить курс доллара - на эти вопросы отвечает международный обозреватель Pravda.ru Саид Гафуров



Иран может вызвать дефолт США и обрушить курс доллара