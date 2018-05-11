Почему выход США из совместного всеобъемлющего плана действий вызван не проблемами в области безопасности, а финансовыми причинами и как Иран сможет вызвать дефолт США по государственным казначейским обязательствам и обрушить курс доллара - на эти вопросы отвечает международный обозреватель Pravda.ru Саид Гафуров
Поражающие воображение россиян факты выявил опрос, проведенный Институтом общественного мнения YouGov.
Поражающие воображение россиян факты выявил опрос, проведенный Институтом общественного мнения YouGov.
8 мая российская Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства.
Судебная машина в США над физическими лицами и компаниями, в том числе российскими, якобы пытавшимися повлиять на выборы в США, набирает обороты. Подробности...