Встреча президентов России и США может состояться 16 июля в Финляндии. По крайней мере, об этом объявил Белый дом. Кремль подтвердил, что это не очередной англосаксонский фейк. Что можно ожидать от этих переговоров?
Рассуждает эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Он также выделил три основные темы, которые могут затронуть лидеры России и Америки.
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