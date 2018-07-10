США могут признать Крым? О встрече Путина и Трампа

Встреча президентов России и США может состояться 16 июля в Финляндии. По крайней мере, об этом объявил Белый дом. Кремль подтвердил, что это не очередной англосаксонский фейк. Что можно ожидать от этих переговоров?



США могут признать Крым? О встрече Путина и Трампа

Рассуждает эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Он также выделил три основные темы, которые могут затронуть лидеры России и Америки.