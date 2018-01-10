С началом Нового года в Молдавии обострился кризис власти. После повторного отказа президента страны Игоря Додона утвердить ряд кадровых назначений в правительстве Конституционный суд Молдавии временного отстранил главу государства от власти. Суд постановил, что отныне либо спикер парламента, либо премьер могут вместо президента утвердить кадровые назначения в правительстве, а также подписать закон о запрете ретрансляции в Молдавии российских новостей и информационно-аналитических программ.
Отстранение Додона от власти происходит не впервые: в октябре прошлого года Конституционный суд уже временно приостанавливал полномочия Додона, а распоряжение о назначении нового министра обороны страны Еуджена Стурза вместо Додона подписал спикер парламента Андриан Канду.
Затем спустя некоторое время полномочия Додона были восстановлены.И вот - в очередной раз Додон временно лишен полномочий. Он предупредил, что «нынешние действия режима носят антиконституционный характер и они не останутся без последствий». Напомню, что Игорь Додон был избран президентом страны на президентских выборах в ноябре 2016 года, и до окончания его полномочий остается целых три года.
Весь прошедший год прошел под знаком противостояния пророссийски настроенного президента страны Игоря Додона и спикера парламента Павла Филима, которые ратует за немедленное вступление страны в НАТО и ЕС. В стране наблюдается двоевластие, при котором у Додона сохранился лишь символический круг полномочий, а он фактически превратился в политического маргинала.В этой борьбе за власть победу прозападным силам обеспечил Конституционный суд, который занял предвзятую позицию и начал откровенно подыгрывать сторонникам сближения страны с НАТО и ЕС.
Комментарий политического обозревателя Pravdа.ru Айдына Мехтиева
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Минобороны Британии объяснило, что фрегат британских ВМС "Вестминстер" был отправлен в пролив Ла-Манш для сопровождения группы российских кораблей.
Польская компания Lindab заставляет украинских рабочих в обязательном порядке носить синие брюки и желтые рубахи.
Каждый, кто в Израиле хотя бы месяц ходил на работу, знает, что зарплата могла бы быть и побольше. Репатриировавшийся кандидат экономических наук из России Илья Смагаринский попытался рассмотреть техники обращения евреев с деньгами.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.