"С какого ты района", или Учите русский язык

Богат, могуч и непобедим. Сегодня - день русского языка. Этот праздник приурочили ко дню рождения великого поэта - Александра Сергеевича Пушкина. Насколько вам знаком ваш родной язык. Говорители вы "звОнит", "с какого района", "по срЕдам", "одновремЕнно", "ихний" и "лОжить".



"С какого ты района", или Учите русский язык

Давайте разложим все по полочкам. Комментарий для Pravda.ru президента Российской Ассоциации международного права Анатолия Капустина.