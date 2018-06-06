"С какого ты района", или Учите русский язык

Богат, могуч и непобедим. Сегодня - день русского языка. Этот праздник приурочили ко дню рождения великого поэта - Александра Сергеевича Пушкина. Насколько вам знаком ваш родной язык. Говорители вы "звОнит", "с какого района", "по срЕдам", "одновремЕнно", "ихний" и "лОжить".
Давайте разложим все по полочкам. Комментарий для Pravda.ru президента Российской Ассоциации международного права Анатолия Капустина.
Украинские политики не исключают, что президент страны Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.
Украинские политики не исключают, что президент страны Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.
Открыть огонь, если возникнет опасность, пообещал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
Об итогах ПМЭФ-2018, о том, что происходит с суверенитетом России, и о пресловутом "деле Скрипалей" "Правде.Ру" рассказал депутат Госдумы Евгений Федоров.