Впереди у сборной России по футболу, пожалуй, главный матч в новейшей истории команды. Следующий поединок — уже в четвертьфинале чемпионата мира. Подопечные Станислава Черчесова сразятся с Хорватией.
Тысячи болельщиков со всех уголков мира побывали в российских городах, где проходят или прошли игры. Чем запомнится мундиаль и какие были казусы?
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Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
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