Никакого секса, или Поцелуй в прямом эфире. Казусы на ЧМ в России

Впереди у сборной России по футболу, пожалуй, главный матч в новейшей истории команды. Следующий поединок — уже в четвертьфинале чемпионата мира. Подопечные Станислава Черчесова сразятся с Хорватией.



Никакого секса, или Поцелуй в прямом эфире. Казусы на ЧМ в России

Тысячи болельщиков со всех уголков мира побывали в российских городах, где проходят или прошли игры. Чем запомнится мундиаль и какие были казусы?