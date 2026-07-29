Пользователи GTA Online в Австралии лишились доступа к играм в казино Diamond

Пользователи GTA Online в Австралии потеряли доступ к мини-играм в казино Diamond. Теперь при попытке запустить покер, блэкджек или рулетку игроки видят уведомление о том, что данная функция недоступна.
Ограничение зафиксировали участники сообщества Reddit, а позже факт блокировки подтвердил инсайдер Tex2. По его данным, изменения были внесены в программный код GTA Online в ходе недавнего обновления.
Точная причина запрета остается неизвестной. В Австралии действует строгое законодательство в отношении азартных игр: многие виды гемблинга запрещены, а разрешенные требуют наличия государственной лицензии. При этом в казино Diamond игроки используют виртуальную валюту и получают внутриигровые предметы, а не реальные денежные средства.
Юрист по IT-договорам и лицензированию ПО Алексей Кузнецов поясняет, что разработчики часто ограничивают доступ к определенному контенту в разных регионах, чтобы избежать юридических рисков и соответствовать локальным нормам о лицензировании цифрового софта.
Австралия не первая страна с такими мерами. С момента запуска Diamond Casino & Resort в 2019 году доступ к нему был закрыт более чем в 50 регионах, включая Китай, Польшу, Кипр и Исландию.
На текущий момент Rockstar Games не предоставила комментариев по поводу блокировки. Ассоциация интерактивных игр и развлечений Австралии (IGEA) также отказалась отвечать на запросы СМИ.
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