Рынок железа ушел на дно: неожиданный финансовый отчет из США шокировал индустрию игр

Американский игровой рынок в июне 2026 года зафиксировал падение общих расходов геймеров на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным аналитика Circana Мэтта Пискателлы, суммарные траты на софт, оборудование и аксессуары составили 4,49 млрд долларов.

Фото: Desingned by Freepik by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина играет в видеоигры

Снижение показателей произошло на фоне общего роста расходов в остальные месяцы 2026 года. Основной причиной падения стал эффект высокой базы: в июне 2025 года состоялся релиз консоли Nintendo Switch 2, что создало аномальный всплеск продаж в прошлом году.

Продажи софта и оборудования

Наибольшая доля расходов пришлась на видеоигры — 3,88 млрд долларов, что на 12% меньше прошлогодних значений. Лидером по выручке стала новинка EA Sports UFC 6. В топ-10 самых кассовых проектов также вошли инди-игра Meccha Chameleon и ремейк Star Fox для Nintendo Switch 2.

Наиболее резкое падение затронуло сегмент игрового железа: выручка сократилась на 62% до 383 млн долларов. Динамика по платформам распределилась следующим образом:

Nintendo Switch 2: снижение на 79%;

Xbox Series: падение более чем на 50%;

PlayStation 5: снижение на 19%.

Продажи аксессуаров упали на 21%, составив 232 млн долларов.

Экспертный комментарий: "Резкое снижение продаж консолей после первоначального бума часто связано с насыщением рынка ранними последователями и ожиданием новых крупных релизов", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.