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Разработчики игр больше не софт: реестр компаний в России обретет принципиально иную структуру

Видеоигры

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) пополнится 27 новыми кодами для креативных индустрий. Один из них будет закреплён непосредственно за разработкой видеоигр. Об этом сообщило "Агентство стратегических инициатив" (АСИ), которое вместе с Высшей школой экономики подготовило предложения для Минэкономразвития.

Разработчики
Фото: commons.wikimedia.org by Smallworldsocial is licensed under Commons, the free media repository
Разработчики

Ведомство уже "инициировало введение" кодов, точная дата вступления в силу не называется. Помимо игровых студий, классификатор расширят кодами для стриминговых сервисов, графического дизайна и цифровой дистрибуции фонограмм.

Что меняется для студий

Сейчас разработчики игр регистрируются по ОКВЭД 62.01 — "разработка компьютерного программного обеспечения". Код охватывает любой софт и не позволяет отделить игровую индустрию в статистике. Издатели уже давно используют свой код — 58.21 "издание компьютерных игр". Новый код создаёт отдельную статистическую единицу для разработчиков.

По ожиданиям АСИ, это даст два результата: более точную аналитику по отрасли и возможность точечной господдержки. Минэкономразвития сможет видеть число компаний, их динамику и географию без ручной выборки из общего массива IT-компаний.

Механизм и ограничения

Сам по себе код не даёт льготы и не меняет налоговый режим. Он становится основой для подготовительных решений: формирования реестров получателей поддержки, настройки грантовых программ, расчёта отраслевых показателей. Какие меры поддержки будут привязаны к новому коду — пока не определено.

Роман Лаврентьев пояснил, что присвоение специализированного ОКВЭД кода фиксирует отраслевую принадлежность юрлица в едином государственном реестре и упрощает верификацию заявок на гранты, субсидии и преференциальное кредитование, так как госорганы получают проверяемый критерий отбора без дополнительных экспертиз.

Сроки публикации приказа Минэкономразвития и перечень итоговых кодов остаются неизвестными. АСИ не раскрывает номер будущего кода для разработки игр.

Экспертная проверка:
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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