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Геймеры больше не намерены молчать: судебный иск против Microsoft создаст опасный прецедент

Видеоигры

Американские пользователи подали в суд на игровое подразделение Microsoft из-за роста цен на консоли Xbox. Истцы требуют, чтобы компания передала им средства, которые корпорация может получить от правительства США в качестве компенсации за уплаченные пошлины.

Современный геймерский шоурум с игровыми мониторами
Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Современный геймерский шоурум с игровыми мониторами

Конфликт возник из-за ценовой политики компании в 2025 году. В мае и октябре Microsoft дважды повысила стоимость консолей, объяснив это макроэкономической ситуацией. Тогда цена на Xbox Series S (512 Гб) выросла с 300 до 400 долларов, а Xbox Series X подорожала с 500 до 650 долларов. Поводом для этого стали дополнительные пошлины, введенные Дональдом Трампом.

В феврале 2026 года Верховный суд США признал эти пошлины неконституционными и отменил их. Это дает Microsoft право потребовать возврат уплаченных средств от государства. Геймеры настаивают: полученные выплаты должны пойти не в прибыль компании, а на компенсации покупателям, которые приобрели устройства по завышенной стоимости.

Юрист по IT-договорам и лицензированию ПО Алексей Кузнецов отмечает, что решение о возврате средств за товар обычно регулируется условиями договора купли-продажи или законодательством штата, а не решениями судов по налоговым спорам между государством и корпорацией.

Новое повышение цен с августа

Параллельно с судебным процессом Microsoft готовит очередной этап подорожания устройств. Изменения вступят в силу 1 августа текущего года. Теперь компания ссылается на дефицит комплектующих.

Новые цены затронут следующих пользователей в США:

  • Владельцы Xbox Series S (512 Гб) — стоимость вырастет до 500 долларов;
  • Владельцы Xbox Series X — цена поднимется до 800 долларов.

Юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова поясняет, что право продавца изменять стоимость товара в будущем обычно не влияет на условия сделок, заключенных ранее, если иное не предусмотрено гарантийными обязательствами.

Экспертная проверка:
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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