Мечта о создании игр обернулась кошмаром: британские студии лишили работы самых ценных кадров

По данным опроса Ассоциации интерактивных развлечений Великобритании (UKIE), в котором приняли участие 1 610 разработчиков со всей страны, 22% респондентов хотя бы раз оставались без работы в период с 2023 по 2025 год. Причинами стали массовые сокращения, закрытие студий и истечение временных контрактов.

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Кто пострадал сильнее всего

Наибольшая доля безработных зафиксирована среди сценаристов — 44% опрошенных представителей профессии лишились работы за три года. Далее следуют художники (31%), гейм-дизайнеры и дизайнеры уровней (30%), саунд-дизайнеры (25%). Примерно половина уволенных специалистов нашла новое место в течение трёх месяцев, однако значительная часть искала работу более года.

Настроения в отрасли

Несмотря на сложную ситуацию на рынке труда, 81% участников опроса заявили, что гордятся принадлежностью к британскому геймдеву. При этом лишь 38% готовы рекомендовать работу в отрасли коллегам или новичкам.

Индикатор UKIE подтверждается данными другой ассоциации — TIGA. По её подсчётам, за период с мая 2024 года по сентябрь 2025 года численность геймдев-специалистов в Великобритании сократилась на 4,5%. Это худший показатель за всю историю наблюдений.

По мнению экономиста по рынку труда Ирины Костиной, одновременное сокращение штатов в крупных студиях и недозагрузка аутсорсинговых компаний создаёт структурный перекос: специалисты узких профилей — сценаристы, технические художники, саунд-дизайнеры — теряют рабочие места быстрее, чем рынок способен их поглотить, а длительные периоды безработной переоценивают зарплатные ожидания вниз.

Экспертная проверка: экономист по рынку труда Ирина Костина