Это полный разрыв шаблонов: новый режим Call of Duty лишит игроков возможности заучивать локации

Студия Infinity Ward анонсировала Kill Block — многопользовательский режим для Call of Duty: Modern Warfare 4 с процедурной генерацией карт. Игроки получат доступ к контенту 23 октября на ПК (Steam, Microsoft Store, Battle. net), Xbox Series, PlayStation 5 и Nintendo Switch 2. Игра будет поддерживать текстовый перевод на русский язык.

Фото: flickr.com by Shai Barzilay, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ скриншот из игры Call of Duty: Black Ops

Особенности и механика Kill Block

Kill Block представляет собой небольшую арену, которая собирается из модулей, называемых Slabs. Карта состоит из трех секций; некоторые фрагменты повторяют элементы классических локаций Modern Warfare, другие разработаны с нуля. Из-за смены расположения модулей между матчами количество вариаций карт превышает 500.

На старте режим будет доступен в форматах "Перестрелка 3 на 3" и "Перестрелка 10 на 10". В этих матчах все участники получают одинаковый случайный набор оружия, гранат и тактического снаряжения. Позже разработчики добавят классические форматы, включая "Командный бой" и "Убийство подтверждено", а также позволят использовать собственные комплекты экипировки.

Юрист по IT-договорам и лицензированию ПО Алексей Кузнецов отмечает, что доступ к новому режиму будет регулироваться общими условиями пользовательского соглашения платформы и издателя, определяющими правила использования цифрового контента.

Сроки и доступ

Первые публичные матчи в Kill Block пройдут с 16 по 19 июля в Нью-Йорке в рамках выставки Fanatics Fest NYC. Это событие станет первым открытым показом мультиплеера Modern Warfare 4.

Экспертная проверка: юрист по IT-договорам и лицензированию ПО юрист по IT-договорам и лицензированию ПО Алексей Кузнецов