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Сначала консоли а потом всё остальное: подход Rockstar Games изменил график выхода GTA VI

Видеоигры

Отсутствие версии для ПК на старте Grand Theft Auto VI обусловлено техническим циклом разработки и распределением ресурсов Rockstar Games, а не политикой студии в отношении платформы. Об этом сообщил экс-продюсер компании Джон Риччио в интервью подкасту Kiwi Talkz.

Sony Playstation 5
Фото: commons.wikimedia.org by Kyu3, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Sony Playstation 5

По словам Риччио, Rockstar придерживается стратегии разработки под консоли в первую очередь. Это позволяет команде сразу работать в рамках фиксированных технических ограничений железа. Перенос готового проекта на ПК в дальнейшем технически проще, чем адаптация ПК-версии под ограниченные мощности консолей, что часто создает сложности на финальном этапе производства.

Роман Лаврентьев отмечает, что подобные решения обычно продиктованы структурой управления производственными ресурсами, где приоритеты расставляются исходя из целевой аудитории и аппаратных возможностей платформ на момент запуска.

Экономика ресурсов и портирование

Риччио пояснил, что любая версия игры, будь то порт на ПК или консоли вроде Nintendo Switch, требует отдельных финансовых и временных затрат. Инвестиции в одну платформу автоматически означают изъятие этих средств из разработки других функций или проектов. В качестве примера он привел Red Dead Redemption: несмотря на наличие ранней рабочей сборки для ПК, компания решила направить ресурсы на создание GTA V.

В текущей модели разработки решение о выпуске порта принимается на основе коммерческих аргументов или степени простоты переноса. Однако, по мнению Риччио, полностью "бесплатного" и легкого портирования в индустрии практически не существует — любой перенос требует дополнительного объема работ.

Экспертный комментарий: "Распределение человеко-часов и бюджета между разными версиями продукта — это всегда поиск баланса между потенциальной выручкой от новой платформы и затратами на ее поддержку", — отметил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Экспертная проверка: юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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