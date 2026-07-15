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Жуткие джунгли и безумие: релиз The Mound: Omen of Cthulhu обрушил ожидания тысяч игроков

Видеоигры

Кооперативный хоррор-экшен The Mound: Omen of Cthulhu вышел на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Разработчики из ACE Team сообщили, что количество добавлений игры в списки желаемого (вишлисты) в Steam превысило 800 тысяч.

The Mound: Omen of Cthulhu
Фото: www.aceteam.cl by Скриншот игры The Mound: Omen of Cthulhu от ACE Team / Nacon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
The Mound: Omen of Cthulhu

На фоне подготовки к релизу проект занял 30-е место в рейтинге самых ожидаемых игр Steam, оказавшись в списке между Hell Let Loose: Vietnam и Tides of Annihilation.

Сюжет игры разворачивается в эпоху конкистадоров. Группа моряков в поисках сокровищ попадает в проклятые джунгли, где сталкивается с монстрами. Сеттинг и атмосфера проекта базируются на произведениях Говарда Лавкрафта.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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