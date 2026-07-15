Жуткие джунгли и безумие: релиз The Mound: Omen of Cthulhu обрушил ожидания тысяч игроков

Кооперативный хоррор-экшен The Mound: Omen of Cthulhu вышел на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Разработчики из ACE Team сообщили, что количество добавлений игры в списки желаемого (вишлисты) в Steam превысило 800 тысяч.
На фоне подготовки к релизу проект занял 30-е место в рейтинге самых ожидаемых игр Steam, оказавшись в списке между Hell Let Loose: Vietnam и Tides of Annihilation.
Сюжет игры разворачивается в эпоху конкистадоров. Группа моряков в поисках сокровищ попадает в проклятые джунгли, где сталкивается с монстрами. Сеттинг и атмосфера проекта базируются на произведениях Говарда Лавкрафта.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.