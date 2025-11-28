Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Михалков осудил использование ИИ для воссоздания умерших актёров
Разрезание червя усиливает его распространение — комиссар Сид Миллер
Эффективность паровых ингаляций при простуде отметил терапевт-иммунолог Жемчугов
Игровые упражнения ускорили освоение мяча в водном поло — по данным Киселевой
Программы автотуризма внедрены в 74 регионах — Минэкономразвития РФ
Акулы избегают стай дельфинов из-за риска травм — морские биологи
Анна Седокова решила игнорировать обозлённую публику в соцсетях
Синдром беспокойных ног связан с нарушением обмена дофамина — сомнолог Кудинов
Запечённый чеснок придаёт гарниру мягкую сладость по данным поваров

Скрайд – классическая MMORPG, объединяющая десятки тысяч игроков

Видеоигры

Онлайн-игра Scryde давно стала узнаваемым проектом среди любителей классических MMORPG.

Видеоигра Scryde
Фото: Пресс-служба видеоигры Scryde
Видеоигра Scryde

В русскоязычном сообществе Скрайд воспринимается как стабильный сервер, который сохраняет дух старой школы и одновременно развивается в соответствии с запросами современного игрока. Благодаря продолжительной поддержке и активной аудитории проект остаётся одним из наиболее заметных в своём жанре.

Популярность Scryde в России

За годы существования игра сформировала большое и устойчивое комьюнити. Сегодня в проекте насчитывается более 50 000 активных игроков, и это число продолжает расти за счёт новых участников и возвращения старых поклонников MMORPG. Одним из центров общения стал крупный Telegram-канал t.me/s/scryde, где игроки делятся опытом, обсуждают обновления, ищут группы и следят за событиями внутри мира. Постоянная активность сообщества помогает сохранять живую атмосферу и поддерживать интерес даже к привычным игровым механикам.

Особенности игрового процесса

Скрайд привлекает тех, кто ценит сбалансированную систему прокачки и продуманные PvP-механики. Игроки могут развивать персонажа, выбирать различные стратегии боя, участвовать в массовых осадах и исследовать зоны, рассчитанные на совместное прохождение. При этом геймплей остаётся понятным даже для новичков, а опытные участники находят глубину в вариативности билдов и экипировки.

Почему интерес к проекту сохраняется

Несмотря на обилие новых игр, многие продолжают возвращаться к Scryde благодаря сочетанию стабильного сервера, внимательного подхода к балансировке и постепенных обновлений. Важным фактором является прозрачность — разработчики активно сообщают о изменениях, публикуют новости и поддерживают обратную связь с игроками. Это помогает сохранять доверие и формирует ощущение живого проекта, в котором есть место развитию.

Роль сообщества

Одним из ключевых преимуществ Скрайда считается прочное комьюнити. Игроки формируют кланы, участвуют в турнирах, проводят внутриигровые мероприятия и поддерживают новичков. Такой формат делает игровой процесс не только соревновательным, но и социальным, что особенно важно для классических MMORPG, основанных на взаимодействии пользователей.

Вывод

Scryde остаётся значимым проектом для русскоязычных поклонников классических MMORPG. Популярность, активное сообщество, внимательное развитие и понятный, но глубокий игровой процесс делают Скрайд привлекательным выбором как для опытных игроков, так и для тех, кто только знакомится с жанром.

Финальная ссылка на проект: bit.ly/m/scrydegame

ИП Романов Николай Семенович
ИНН 183513832973
Договор № 20-0025-03-3 от 20.03.2025
ККТУ 26.2.2
2VfnxxJUNhP

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Мир. Новости мира
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Евросоюз
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Холодец застывает без желатина благодаря долгому томлению
Еда и рецепты
Холодец застывает без желатина благодаря долгому томлению
Популярное
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей

Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.

Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Схватка за российские активы в Европе вступила в решающую стадию Любовь Степушова Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Тьма океана раскрыла невозможное: открытие в бездне ставит под сомнение основы происхождения жизни
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Последние материалы
Синдром беспокойных ног связан с нарушением обмена дофамина — сомнолог Кудинов
Запечённый чеснок придаёт гарниру мягкую сладость по данным поваров
Возраст хищника Mosura fentoni в 506 миллионов лет — New-sciense
Численность русского осётра стабилизируется в Каспии — 9 сессия Комиссии в Ашхабаде
В 2025 году вырос спрос на декор в эстетике балета Щелкунчик — Etsy
Отложенный кофе стабилизирует уровень энергии после сна — доктор Эдеас
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,84 млн долларов
Audi представила новый дизель V6 мощностью 299 лошадиных сил — компания
Пассажиры требуют справедливости в общественном транспорте Петрозаводска
Чувствительность зубов часто связана с повреждением эмали — врач Беляева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.