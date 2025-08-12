Диета больше не откатит назад: секрет датских медиков впечатлил мир — новая стратегия похудения

Ученые Дании назвали эффективную стратегию для похудения

2:35 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Датские ученые нашли способ не только похудеть, но и удержать вес после диеты. Их вывод: лучше всего работает комбинация регулярных тренировок и препарата лираглутид.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка с весами

Исследование провели в госпитале Видовре при Копенгагенском университете с августа 2016 по ноябрь 2019 года. Результаты опубликовали в авторитетном журнале New England Journal of Medicine.

Процесс эксперимента

В эксперименте участвовали 215 человек с ИМТ от 32 до 43, без диабета. Для начала все они прошли восьминедельную низкокалорийную диету (800 ккал в день). После этого отобрали 195 участников, сбросивших минимум 5% веса. Оставшихся 166 человек разделили на четыре группы:

Упражнения + плацебо (150 минут умеренных и 75 минут интенсивных тренировок в неделю)

Лираглутид + обычная активность (3 мг/сут.)

Лираглутид + упражнения (полный набор нагрузок и медикаментов)

Плацебо + обычная активность (контрольная группа)

Каждый участник посещал 12 индивидуальных консультаций, где измеряли вес и давали рекомендации по питанию и активности.

Результаты впечатляют

После стартовой диеты вес в среднем снизился на 13,1 кг. Через год все активные группы показали лучший результат, чем плацебо:

упражнения — минус 4,1 кг,

лираглутид — минус 6,8 кг,

комбинация — минус 9,5 кг.

Комбинированная стратегия также вдвое сильнее снижала процент жира в организме (-3,9 п. п.) по сравнению с упражнениями (-1,7 п. п.) и лираглутидом (-1,9 п. п.).

Более того, только в комбинированной группе выросли показатели чувствительности к инсулину, уровень гликированного гемоглобина и кардиореспираторная выносливость.

Однако лираглутид чаще вызывал побочные эффекты вроде учащённого сердцебиения и желчнокаменной болезни.

Вывод исследователей прост

Сочетание тренировок и медикаментозной терапии дает наилучший и наиболее устойчивый результат в борьбе с лишним весом.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека.

