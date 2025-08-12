Диета больше не откатит назад: секрет датских медиков впечатлил мир — новая стратегия похудения

Датские ученые нашли способ не только похудеть, но и удержать вес после диеты. Их вывод: лучше всего работает комбинация регулярных тренировок и препарата лираглутид.
Исследование провели в госпитале Видовре при Копенгагенском университете с августа 2016 по ноябрь 2019 года. Результаты опубликовали в авторитетном журнале New England Journal of Medicine.
В эксперименте участвовали 215 человек с ИМТ от 32 до 43, без диабета. Для начала все они прошли восьминедельную низкокалорийную диету (800 ккал в день). После этого отобрали 195 участников, сбросивших минимум 5% веса. Оставшихся 166 человек разделили на четыре группы:
Упражнения + плацебо (150 минут умеренных и 75 минут интенсивных тренировок в неделю)
Лираглутид + обычная активность (3 мг/сут.)
Лираглутид + упражнения (полный набор нагрузок и медикаментов)
Плацебо + обычная активность (контрольная группа)
Каждый участник посещал 12 индивидуальных консультаций, где измеряли вес и давали рекомендации по питанию и активности.
После стартовой диеты вес в среднем снизился на 13,1 кг. Через год все активные группы показали лучший результат, чем плацебо:
Комбинированная стратегия также вдвое сильнее снижала процент жира в организме (-3,9 п. п.) по сравнению с упражнениями (-1,7 п. п.) и лираглутидом (-1,9 п. п.).
Более того, только в комбинированной группе выросли показатели чувствительности к инсулину, уровень гликированного гемоглобина и кардиореспираторная выносливость.
Однако лираглутид чаще вызывал побочные эффекты вроде учащённого сердцебиения и желчнокаменной болезни.
Сочетание тренировок и медикаментозной терапии дает наилучший и наиболее устойчивый результат в борьбе с лишним весом.
Похудение — снижение массы тела живого организма человека.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.