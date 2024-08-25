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Galaxy Ring подводит: пользователи жалуются на быструю разрядку

Проблемы с зарядом Samsung Galaxy Ring: возможные причины и решения
1:00
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Пользователи умного кольца Samsung Galaxy Ring начали замечать, что устройство стало быстрее разряжаться.

Изначально кольцо предлагало до 7 дней работы на одном заряде, что делало его привлекательным выбором для тех, кто ищет компактное устройство для фитнеса и мониторинга здоровья.

Однако многие пользователи теперь сообщают, что время работы батареи сократилось почти вдвое. Если раньше устройство могло работать до 6 дней без подзарядки, то теперь этот показатель уменьшился до 3 дней. Проблема, судя по многочисленным жалобам, касается не только отдельных устройств.

Возможно, причина кроется в программном сбое или необходимости оптимизации энергопотребления, что может быть исправлено будущими обновлениями прошивки от Samsung.

На данный момент компания не выпустила официальный патч, поэтому пользователям остаётся только ждать и надеяться на скорое решение проблемы.

Уточнения

Samsung Group («Самсунг Груп», кор. 삼성그룹, Samseong Gurub, Samsŏng Gurup) — южнокорейская группа компаний, один из крупнейших чеболей, основанный в 1938 году. Samsung Group владеет долей в наиболее известной компании группы — публичной компании Samsung Electronics, известной как производитель смартфонов, интегральных микросхем, телекоммуникационного оборудования, бытовой техники, аудио- и видео устройств. Также имеется одноименная сеть магазинов по продаже одноимённой электроники. Главный офис компании расположен в Сеуле. Слово «Самсунг» (кор. 삼성?, 三星?, более правильная передача слова по нормам практической транскрипции [самсон]) в корейском языке означает «три звезды». Возможна связь такого названия с тремя сыновьями основателя Samsung Ли Бён Чхоля (이병철), младший из которых Ли Гон Хи (иногда его имя пишется Ли Кун Хи — калька с английского: Lee Kun-hee) (이건희) возглавил компанию в 1987 году в нарушение всех восточных традиций наследования, в согласии с которыми старший сын наследует большую часть семейной собственности. Выручка Samsung в 2019 году составила 305 миллиардов долларов, в 2020 году — более 107 миллиардов долларов, а в 2021 году — 236 миллиардов долларов.

Умное кольцо (англ. Smart ring) - смарткарта с беспроводным интерфейсом (RFID, NFC), выполненная в форм-факторе традиционного (аналогового) кольца для ношения на пальце. Носимое микроэлектронное устройство, имеющее некоторые функции мобильного устройства, такие как возможность совершать платежи и получение доступа к различным защищенным данным. В 2013 году английская фирма McLear выпустила первое смарт-кольцо для продажи. Мировой рынок смарт-колец оценивается примерно в 9 млн. долларов США и, по прогнозам, достигнет 555 млн. долларов США к 2025 году.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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