Сколько стоит победа: российские геймеры тратят миллиарды на игровые привилегии

Геймеры в России потратили миллиарды на внутриигровые предметы в июле 2024 года

1:13 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В июле 2024 года российские геймеры потратили более 20 миллиардов рублей на внутриигровые покупки. Наибольшей популярностью среди покупок пользовались подписки, косметические предметы, новые персонажи, игровые преимущества и лутбоксы.

Фото: Openverse by nodstrum, CC BY 2.0

Средний размер транзакции варьировался от 500 до 1 000 рублей, при этом самые активные игроки тратили чуть более 2 500 рублей за покупку. Игровая индустрия в основном монетизируется двумя способами: через разовые покупки и более прибыльную модель free-to-play, которая генерирует доход за счет внутриигровых транзакций.

Модель free-to-play считается более устойчивой для разработчиков, обеспечивая постоянный поток средств. Эксперты отмечают, что микротранзакции стали значительным источником дохода, иногда даже превышающим стоимость самой игры.

В целом, игровая индустрия в России показала рост на 14% в первой половине 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о стабильном развитии сектора.

Уточнения

Ге́ймер (gamer с англ. — «игрок») — человек, играющий в видеоигры, хотя сначала геймерами называли тех, кто играет только в ролевые или военные игры. Геймеры считаются новой субкультурой, и вошли в этот список в 2013 году, после признания киберспорта. Несмотря на то, что термин включает в себя людей, не считающих себя полноправными игроками, ими часто называют тех, кто проводит много времени за играми или интересуется ими. По всему миру существует множество игровых сообществ, которые могут принимать формы различных веб-колец, форумов и других виртуальных сообществ. Магазины, специализирующиеся на играх, часто служат местом для сбора групп игроков. До появления Интернета, многие играли через обычную почтовую связь в play-by-mail-игры, которые напоминают онлайн-игры настоящего времени.

Видеоигра́ (англ. video game) — игра с использованием изображений, сгенерированных электронной аппаратурой. Другими словами, видеоигра является электронной игрой, которая базируется на взаимодействии человека и устройства посредством визуального и физического интерфейса, например телевизора, монитора компьютера или телефона. Другие определения термина: компьютерная игра, воспроизводимая на экране телевизора с помощью игровой приставки. видеоигровое устройство (предметом которого является видеоигра) — бытовой радиоэлектронный аппарат, предназначенный для отображения игровой информации на экране телевизионного приёмника или бытового видеомонитора. Вместе с тем в настоящее время термины компьютерная игра и видеоигра могут употребляться как синонимы и взаимозаменяться.

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