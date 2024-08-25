Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
AI распознает даже скрытые и скрученные номера на дорогах
Microsoft и киберкомпании встретятся для устранения последствий сбоя CrowdStrike
Основные причины появления носогубных складок и способы борьбы с ними
Как подтянуть кожу на животе
Классический свекольник "как в детском саду": свекла для него отваривается целиком в кожуре
В Танзании напечатают общественный центр из местного грунта на 3D-принтере
Россия увеличивает товарооборот с африканскими странами
Турцию посетили более 7,3 миллиона путешественников в июле
Эффективное очищение кожи: советы по выбору средств

Сколько стоит победа: российские геймеры тратят миллиарды на игровые привилегии

Геймеры в России потратили миллиарды на внутриигровые предметы в июле 2024 года
1:13
Видеоигры

В июле 2024 года российские геймеры потратили более 20 миллиардов рублей на внутриигровые покупки. Наибольшей популярностью среди покупок пользовались подписки, косметические предметы, новые персонажи, игровые преимущества и лутбоксы.

Геймеры в России потратили миллиарды на внутриигровые предметы в июле 2024 года
Фото: Openverse by nodstrum, CC BY 2.0

Средний размер транзакции варьировался от 500 до 1 000 рублей, при этом самые активные игроки тратили чуть более 2 500 рублей за покупку. Игровая индустрия в основном монетизируется двумя способами: через разовые покупки и более прибыльную модель free-to-play, которая генерирует доход за счет внутриигровых транзакций.

Модель free-to-play считается более устойчивой для разработчиков, обеспечивая постоянный поток средств. Эксперты отмечают, что микротранзакции стали значительным источником дохода, иногда даже превышающим стоимость самой игры.

В целом, игровая индустрия в России показала рост на 14% в первой половине 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о стабильном развитии сектора.

Уточнения

Ге́ймер (gamer с англ. — «игрок») — человек, играющий в видеоигры, хотя сначала геймерами называли тех, кто играет только в ролевые или военные игры. Геймеры считаются новой субкультурой, и вошли в этот список в 2013 году, после признания киберспорта. Несмотря на то, что термин включает в себя людей, не считающих себя полноправными игроками, ими часто называют тех, кто проводит много времени за играми или интересуется ими. По всему миру существует множество игровых сообществ, которые могут принимать формы различных веб-колец, форумов и других виртуальных сообществ. Магазины, специализирующиеся на играх, часто служат местом для сбора групп игроков. До появления Интернета, многие играли через обычную почтовую связь в play-by-mail-игры, которые напоминают онлайн-игры настоящего времени.

Видеоигра́ (англ. video game) — игра с использованием изображений, сгенерированных электронной аппаратурой. Другими словами, видеоигра является электронной игрой, которая базируется на взаимодействии человека и устройства посредством визуального и физического интерфейса, например телевизора, монитора компьютера или телефона. Другие определения термина: компьютерная игра, воспроизводимая на экране телевизора с помощью игровой приставки. видеоигровое устройство (предметом которого является видеоигра) — бытовой радиоэлектронный аппарат, предназначенный для отображения игровой информации на экране телевизионного приёмника или бытового видеомонитора. Вместе с тем в настоящее время термины компьютерная игра и видеоигра могут употребляться как синонимы и взаимозаменяться.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Когда ручной режим спасает: важные случаи использования "механики" в автоматах

Ручное переключение передач может стать вашим спасением в критических ситуациях, когда автоматическая коробка передач не справляется с задачей.

Как правильно использовать ручной режим в автоматической трансмиссии
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: отлично подойдёт к любым мясным блюдам
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: делайте побольше банок, это очень вкусно
Увеличиваем бицепсы 3 упражнениями: эффективно и быстро
Тушёная говядина с кабачками: готовить это блюдо несложно, а результат — шикарный
На Покровском направлении Красный Яр и Крутой Яр перешли под контроль России Дмитрий Плотников Учреждение ФСИН во второй раз было захвачено радикалами-исламистами. Причины Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Сводка с фронта: Киев стал отправлять в окопы операторов БПЛА, русские наступают южнее Суджи
Оладьи из кабачков с зеленью: их с удовольствием едят даже детки, которые не любят овощи
Восхитительная жареная щука: как приготовить рыбу с нежной и сочной текстурой
Восхитительная жареная щука: как приготовить рыбу с нежной и сочной текстурой
Последние материалы
Как подтянуть кожу на животе
Классический свекольник "как в детском саду": свекла для него отваривается целиком в кожуре
В Танзании напечатают общественный центр из местного грунта на 3D-принтере
Россия увеличивает товарооборот с африканскими странами
Турцию посетили более 7,3 миллиона путешественников в июле
Эффективное очищение кожи: советы по выбору средств
Алжир намерен стать привлекательным направлением для россиян к 2030 году
Польша тайно осуществляет товарооборот с Россией и критикует Венгрию
Исследование показало наличие серьёзных уязвимостей в безопасности Android
Отец чемпиона ОИ-2024 пообещал сделать интимную татуировку после победы сына
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.