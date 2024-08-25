Пользователи Android в опасности: критические уязвимости угрожают вашим данным

Исследование показало наличие серьёзных уязвимостей в безопасности Android

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Пользователи Android предупреждены о серьезной угрозе из-за обнаруженных критических уязвимостей в операционной системе Google. Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) выявили более 30 проблем безопасности в Android, из которых 17 классифицированы как "критические". Эти уязвимости могут позволить хакерам получить доступ к отпечаткам пальцев, данным распознавания лиц, кредитным картам и номерам социального страхования пользователей.

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Исследование, проведенное лабораторией HexHive EPFL под руководством эксперта по кибербезопасности Матиаса Пайера, выявило серьезные недостатки в архитектуре безопасности Android. Результаты показывают, что злоумышленники могут получить постоянный доступ к конфиденциальным данным, пока устройство остается в эксплуатации.

Исследование также указывает на возможность аналогичных уязвимостей в iOS из-за ее закрытой экосистемы, хотя публичных исследований в отношении iPhone было проведено меньше.

Производители были уведомлены о проблемах и получили 90 дней на их исправление до того, как результаты исследования будут обнародованы.

Уточнения

Android ([ˈandrɔɪd]; от греч. ἀνήρ — человек, мужчина + суффикс -oid - человекоподобный робот ; «Андро́ид») — операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, фитнес-браслетов, игровых приставок, ноутбуков, нетбуков, смартбуков, очков Google Glass, телевизоров, проекторов и других устройств (в 2015 году появилась поддержка автомобильных развлекательных систем и бытовых роботов). Изначально разрабатывалась компанией Android, Inc., которую затем приобрела Google. Основана на ядре Linux и собственной реализации виртуальной машины Java компании Google. Впоследствии Google продолжила развивать программу, который[кто?] занимается поддержкой и дальнейшим развитием платформы. Android позволяет запускать Java-приложения, управляющие устройством через разработанные Google библиотеки. Android Native Development Kit позволяет портировать библиотеки и компоненты приложений, написанные на языке программирования Си и других языках. В 86 % смартфонов, проданных во всём мире во втором квартале 2014 года, была установлена операционная система Android. На конференции разработчиков в мае 2017 года Google объявила, что за всю историю Android было активировано более 2 млрд Android-устройств.

Безопа́сность — состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз, либо способность предмета, явления или процесса сохраняться при разрушающих воздействиях. Безопасность — условия, в которых находится сложная система, когда действие внешних и внутренних факторов не приводит к процессам, которые считаются негативными по отношению к данной сложной системе в соответствии с имеющимися на данном этапе потребностям, знаниям и представлениям. В России впервые на законодательном уровне понятие «безопасность» было установлено в 1992 году законом «О безопасности». Закон закрепил правовые основы безопасности личности, общества и государства, определил систему безопасности и её функции, установил порядок организации и финансирования органов обеспечения безопасности, а также контроля и надзора за законностью их деятельности.

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