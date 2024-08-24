Предзаказ открыт: новая белая Xbox Series X без дисковода за $450

Microsoft представила белую версию Xbox Series X без дисковода за $450

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Предзаказ на новую белую модель Xbox Series X без дисковода, известную как "All-digital Xbox Series X", уже открыт.

Это первая версия консоли Series X, которая не поддерживает физические носители. Она оснащена 1 ТБ встроенной памяти и будет стоить $450, что на $50 дешевле стандартной версии с дисководом. Отправка предзаказов в США начнется 15 октября 2024 года.

Кроме того, Microsoft выпустит специальную версию Xbox Series X с 2 ТБ памяти, выполненную в стиле "Galaxy Black" с космическим дизайном. В отличие от "All-digital", эта модель будет оснащена стандартным дисководом и стоить $600.

Для тех, кто ищет более доступные варианты, Xbox Series S также будет доступен в новом белом цвете с 1 ТБ памяти, аналогично черной версии, представленной в 2023 году.

Уточнения

Xbox — домашняя игровая консоль, разработанная и выпущенная американской корпорацией Microsoft, первая в одноимённой серии игровых приставок. Выход Xbox в США и Канаде состоялся в ноябре 2001 года, в остальном мире — в 2002 году. Это устройство представляло собой первую — и успешную — попытку Microsoft выйти на рынок домашних игровых приставок, где на протяжении многих лет доминировали японские производители, и занять достаточную его долю. Как приставка шестого поколения, Xbox напрямую конкурировала с PlayStation 2 от Sony и GameCube от Nintendo. Приставка была анонсирована в марте 2000 года; Microsoft решилась на выпуск собственной приставки из опасения, что развлекательные и мультимедийные устройства такого рода — и прежде всего PlayStation 2 — станут опасными конкурентами для персональных компьютеров. В качестве аппаратного и программного обеспечения Xbox использовались те же комплектующие и технологии, что и в ПК того времени, включая DirectX, операционную систему Windows и центральный процессор Intel Pentium III; Xbox стала первой игровой приставкой, в конструкцию которой по умолчанию был включён жёсткий диск. Возможность широкополосного подключения к Интернету через порт Ethernet открывала возможность многопользовательской игры по сети; эта возможность была подкреплена запуском в 2002 году сетевого сервиса Xbox Live. Выход Xbox сопровождался рекордными продажами: до конца 2001 года было продано свыше полутора миллионов консолей; её успеху способствовал и успех многопользовательского шутера Halo: Combat Evolved, разработанного студией Bungie и выпущенного одновременно с приставкой — продажи этой игры к апрелю 2002 года превысили миллион копий. В итоге всего было продано 24 миллиона устройств, из них 16 миллионов в США и Канаде — эти продажи были больше, чем у GameCube и Dreamcast, но намного меньше, чем у PlayStation 2; хотя Xbox и завоевала устойчивую долю рынка в США, она не смогла добиться того же в Японии. Поскольку Xbox продавалась ниже себестоимости, Microsoft понесла на её продажах около 4 миллиардов долларов убытков. В дальнейшем Microsoft выпускала другие консоли семейства Xbox; непосредственной преемницей Xbox стала Xbox 360 (2005).

Дисковод (англ. Disk Drive) — устройство компьютера, позволяющее осуществить чтение и запись информации на съёмный носитель информации[страница не указана 215 дней][страница не указана 215 дней][страница не указана 215 дней][страница не указана 215 дней][страница не указана 215 дней][страница не указана 215 дней][страница не указана 215 дней].

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