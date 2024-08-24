Asus запускает мощнейший монитор за полцены конкурентов — узнайте все детали

Новый игровой монитор Asus с частотой 480 Гц выйдет на рынок по конкурентной цене

1:09 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Asus официально анонсировала игровой монитор ROG Swift PG27AQDP, который предлагает частоту обновления 480 Гц на OLED-панели с разрешением 1440p. Впервые представленный в начале года, монитор будет продаваться по цене 1000 долларов, что значительно ниже многих конкурентов, таких как Acer Predator X27U F3, который стоит около 1600 долларов.

Фото: flickr.com by Pixel.la, PDM

PG27AQDP оснащен WOLED-панелью от LG Display, которая обеспечивает пиковую яркость до 1300 нит. Кроме высокой частоты обновления и яркости, монитор предлагает "теоретически бесконечную контрастность" и время отклика 0,03 мс. Asus также внедрила технологию OLED Care+ для предотвращения выгорания дисплея, доступную через Asus Display Widget Center.

Точная дата выхода монитора пока не подтверждена, но ожидается, что он появится на рынке в ближайшие месяцы, вероятно, в конце сентября или начале октября.

Уточнения

Частота́ — физическая величина, характеристика периодического процесса, равная отношению количества повторяющихся событий к промежутку времени, за который они произошли. Обозначается буквой латинского алфавита

Органический светодиод (англ. organic light-emitting diode, сокр. OLED) — полупроводниковый прибор, изготовленный из органических соединений, эффективно излучающих свет при прохождении через них электрического тока. Основное применение OLED-технология находит при создании устройств отображения информации (дисплеев). == Принцип действия == Для создания органических светодиодов (OLED) используются тонкоплёночные многослойные структуры, состоящие из слоев нескольких полимеров. При подаче на анод положительного относительно катода напряжения поток электронов протекает через прибор от катода к аноду. Таким образом, катод отдаёт электроны в эмиссионный слой, а анод забирает электроны из проводящего слоя или, другими словами, анод отдаёт дырки в проводящий слой. Эмиссионный слой получает отрицательный заряд, а проводящий слой — положительный. Под действием электростатических сил электроны и дырки движутся навстречу друг к другу и при встрече рекомбинируют. Это происходит ближе к катоду, потому что в органических полупроводниках дырки обладают большей подвижностью, чем электроны. При рекомбинации электрон теряет энергию, что сопровождается излучением (эмиссией) фотонов в области видимого света. Поэтому слой и называется эмиссионным. Прибор не работает при подаче на анод отрицательного относительно катода напряжения. В этом случае дырки движутся к аноду, а электроны — в противоположном направлении к катоду, и рекомбинации дырок и электронов не происходит.

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