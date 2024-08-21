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Игровой мир в ожидании Atomfall: трейлер и подробности от Rebellion

Rebellion выпустит игру Atomfall в марте 2025 года
1:14
Видеоигры

Студия Rebellion представила новый трейлер игры Atomfall на выставке gamescom 2024, который вызвал большой интерес у геймеров.

Rebellion выпустит игру Atomfall в марте 2025 года
Фото: Steam by Rebellion, PDM

В видео показаны ключевые элементы игры, включая NPC, разнообразные локации и фрагменты геймплея с интенсивными сражениями. Этот трейлер стал долгожданным событием для фанатов, ведь он также раскрыл дату выхода игры — март 2025 года. Atomfall будет доступен на различных платформах, включая PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 и PS4, а также в библиотеке Game Pass.

Действие Atomfall разворачивается на севере Англии, в постапокалиптическом мире, где пять лет назад произошла авария на атомной электростанции. Эта катастрофа изменила окружающую местность, превратив её в зону отчуждения. Геймерам предстоит сыграть роль главного героя, который выживает в этих опасных условиях. Игроки будут искать ресурсы, сражаться с разнообразными противниками и торговаться с другими выжившими, чтобы добиться успеха в этом суровом мире.

Уточнения

Rebellion (Rebellion Developments Limited) — британская компания по разработке компьютерных игр, расположенная в Оксфорде.

Xbox Game Pass и PC Game Pass — услуга подписки на видеоигры от Microsoft. Game Pass предоставляет доступ к ротируемому каталогу игр от различных издателей и другим премиум-услугам, включая Xbox Game Pass Core и EA Play, по единой ежемесячной цене подписки.

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Трейлер Atomfall
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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