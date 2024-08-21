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Новые мониторы ViewSonic XG36: максимальная плавность и точность в играх

ViewSonic представила серию XG36 с двумя игровыми мониторами
1:33
Видеоигры

ViewSonic представила новую серию игровых мониторов XG36, включающую две модели: XG2736-2K с частотой обновления 240 Гц и XG2536 с частотой 280 Гц.

ViewSonic представила серию XG36 с двумя игровыми мониторами
Фото: Openverse by Sinchen.Lin, CC BY 2.0

Оба монитора имеют время отклика 0,5 мс, что значительно улучшает впечатления от игры, обеспечивая плавность и чёткое изображение в динамичных сценах. Модели оснащены технологиями AMD FreeSync Premium для синхронизации частоты обновления монитора с частотой кадров видеокарты, что предотвращает разрывы изображения и минимизирует задержки. Используемые в этих мониторах IPS-панели SuperClear обеспечивают высокое качество цветопередачи и широкие углы обзора, что делает изображение ярким и чётким с любого ракурса.

Для удобства пользователей мониторы оснащены настраиваемыми параметрами высоты, наклона, угла поворота и наклона, что позволяет настроить их под индивидуальные потребности. Также устройства оборудованы динамической RGB-подсветкой, которую можно настроить под свои предпочтения, добавляя эффектности игровому процессу. Мониторы предлагают широкий выбор интерфейсов подключения: HDMI, DisplayPort и USB-C, причём последний из них также обеспечивает питание устройств.

Уточнения

ViewSonic Corporation — американский производитель и поставщик компьютерной техники, специализирующийся в области жидкокристаллических мониторов, проекторов, плазменных дисплеев, технологии HDTV и мобильных устройств.

Монитор — устройство оперативной визуальной связи пользователя с управляющим устройством и отображением данных, передаваемых с клавиатуры, мыши или центрального процессора.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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