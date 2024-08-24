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Звонки помечаются по цветам: как МТС защищает вас от спама

МТС представила новую функцию для защиты от спам-звонков
1:52
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Компания МТС внедрила в свой сервис "Защитник" новую бесплатную функцию, которая позволяет разделять звонки на три категории по степени схожести со спамом. Система, основанная на Big Data, помогает пользователям распознавать, кто им звонит, включая звонки через мессенджеры. На экране смартфона теперь отображается источник вызова, а звонки маркируются разными цветами в зависимости от их надёжности: зелёный — для надёжных, жёлтый — для возможного спама и красный — для явно нежелательных вызовов.

МТС представила новую функцию для защиты от спам-звонков
Фото: flickr.com by David Whelan, PDM

Кроме того, спам-звонки делятся на категории, чтобы абоненты могли лучше понимать, с каким типом спама они сталкиваются. По данным МТС, с начала года по июль 61% всех спам-звонков относились к категории "Реклама и опросы", 20% — к "Коллекторам" и 13% — к "Банкам и финансам". Сервис также может определять официальное название компании, если номер зарегистрирован в справочниках и открытых источниках, с автоматическим обновлением базы данных.

Директор продукта "Защитник" Андрей Бийчук отметил, что количество спам-звонков продолжает расти, поэтому МТС решила расширить бесплатные функции сервиса. За первые полгода 2024 года компания заблокировала 1,3 миллиарда спам-звонков, что на 30% больше по сравнению с предыдущим годом. Также для всех абонентов доступен бесплатный рейтинг безопасности, который показывает уровень уязвимости к спаму. Ранее МТС ввела функцию поиска утечек персональных данных, которая помогает узнать, какие данные были скомпрометированы, и получить рекомендации по их защите.

Уточнения

Несанкционированный доступ — доступ к информации в нарушение должностных полномочий сотрудника, доступ к закрытой для публичного доступа информации со стороны лиц, не имеющих разрешения на доступ к этой информации. Также несанкционированным доступом в отдельных случаях называют получение доступа к информации лицом, имеющим право на доступ к этой информации в объёме, превышающем необходимый для выполнения служебных обязанностей. Руководящий документ Гостехкомиссии «Защита от НСД. Термины и определения» Архивная копия от 10 октября 2019 на Wayback Machine (утверждён решением председателя Гостехкомиссии России от 30 марта 1992 г.) трактует определение немного иначе: Несанкционированный доступ к информации (НСД) — доступ к информации, нарушающий правила разграничения доступа с использованием штатных средств, предоставляемых средствами вычислительной техники или автоматизированными системами. Несанкционированный доступ может привести к утечке информации.

Спам (англ. spam) — массовая рассылка корреспонденции лицам, не выражавшим желания её получить. Распространителей спама называют спáмерами. В общепринятом значении термин «спам» в русском языке впервые стал употребляться применительно к рассылке электронных писем. Незапрошенные сообщения в системах мгновенного обмена сообщениями (например, ICQ) носят название Messaging SPIM (англ. Spam over IM). Доля спама в мировом почтовом трафике составляет от 60 % (2006) до 80 % (2011).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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