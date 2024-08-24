Россия создаёт реестр для хакеров, но что будет с их безопасностью

Создание реестра "белых хакеров" в России: плюсы и минусы

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В России рассматривается возможность создания отдельного реестра для "белых хакеров" — специалистов, занимающихся поиском уязвимостей в IT-системах. Эта инициатива обсуждается в рамках нового законопроекта, о котором сообщил член комитета Совета Федерации Артём Шейкин. Предполагается, что создание реестра и сертификация "белых хакеров" помогут легализовать их деятельность и обеспечить безопасную работу с критической информационной инфраструктурой (КИИ).

Фото: Pexels by Sora Shimazaki, PDM

Однако IT-эксперты выражают сомнения в эффективности данной идеи. Они опасаются, что жёсткие бюрократические требования и возможные риски отпугнут потенциальных участников программ bug bounty. В результате хакеры могут предпочесть продавать найденные уязвимости на чёрном рынке, где за них предлагают значительно больше. Также существуют опасения, что государство не готово контролировать выполнение таких правил, что может привести к новым проблемам.

Другие опасения связаны с возможной утечкой данных из реестра, что может поставить под угрозу безопасность самих хакеров. Эксперт компании Positive Technologies Алексей Лукацкий отметил, что утечки данных могут привести к санкциям и даже угрозе жизни специалистов. Он подчеркнул, что США уже неоднократно демонстрировали свою способность экстрадировать российских IT-специалистов, что делает ситуацию ещё более рискованной для тех, кто решит зарегистрироваться в подобном реестре.

Основная мысль: В России обсуждается создание реестра "белых хакеров" для легализации их деятельности, однако эксперты выражают сомнения в его эффективности и опасаются возможных рисков, включая утечку данных и угрозу безопасности специалистов.

Уточнения

Ха́кер (англ. hacker, от to hack — обтёсывать, делать зарубку) — многозначный термин в области вычислительной техники и программирования. Изначально хакерами называли программистов, которые исправляли ошибки в программном обеспечении каким-либо быстрым или элегантным способом; слово hack пришло из лексикона хиппи, в русском языке есть идентичное жаргонное слово «врубаться» или «рубить в …». См. en:Hacker culture. Начиная с конца XX века в массовой культуре появилось новое значение — «компьютерный взломщик», программист, намеренно обходящий системы компьютерной безопасности См. hacker (computer security).

Интерне́т (англ. Internet, от англ. Internet protocol — досл. «межсетевой протокол», по первому протоколу передачи данных, который объединил отдельные компьютерные сети во всемирную сеть, «сеть сетей») — коммуникационная сеть и всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации. Раньше упоминался как Всемирная сеть и Глобальная сеть, а также просто Сеть. Построена на базе стека протоколов TCP/IP. На основе Интернета работает Всемирная паутина (World Wide Web, WWW) и множество других систем передачи данных. К началу 2023 года число пользователей достигло 5,16 млрд человек, что составляет более 50 % от всех жителей планеты Земля. Во многом это было обусловлено широким распространением сотовых сетей с доступом в Интернет стандартов 3G, 4G и 5G, развитием социальных сетей и удешевлением стоимости интернет-трафика. Суперуспешное развитие Интернета во многом объясняется также тем, что во второй половине 2010-х годов мировая Сеть фактически стала полномасштабной заменой всем классическим инструментам получения информации, связи и коммуникации. Все «классические» СМИ — телевидение, радио и печатные издания — имеют полноценные онлайн-версии, кроме того, существует безграничное множество интернет-СМИ и блог-платформ, соединяющих все признаки различных форм коммуникации, делая контент более «живым» и менее зависимым от штампов. На сегодняшний день самыми популярными интернет-ресурсами являются социальные сети (Facebook, Instagram, Twitter), мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram), а также энциклопедия Википедия и видеохостинг YouTube, который для многих пользователей стал «новым телевидением», «заменой телевидению» и т. д.

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