Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сингапур открывает хранилище для золота
Короткая тренировка для увеличения бицепсов
Сладкая и аппетитная тыква: чем и когда нужно подкормить растения
Автостат назвал десять самых популярных авто среди россиян в середине августа
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: отлично подойдёт к любым мясным блюдам
Основные признаки неиспользования земельного участка
Почему стоматологи против чистки зубов во время душа
Физики выявили новый возможный источник низкочастотных гравитационных волн
Топ самых тёплых морей для пляжного отдыха: где купаться круглый год

Россия создаёт реестр для хакеров, но что будет с их безопасностью

Создание реестра "белых хакеров" в России: плюсы и минусы
1:52
Видеоигры

В России рассматривается возможность создания отдельного реестра для "белых хакеров" — специалистов, занимающихся поиском уязвимостей в IT-системах. Эта инициатива обсуждается в рамках нового законопроекта, о котором сообщил член комитета Совета Федерации Артём Шейкин. Предполагается, что создание реестра и сертификация "белых хакеров" помогут легализовать их деятельность и обеспечить безопасную работу с критической информационной инфраструктурой (КИИ).

Создание реестра "белых хакеров" в России: плюсы и минусы
Фото: Pexels by Sora Shimazaki, PDM

Однако IT-эксперты выражают сомнения в эффективности данной идеи. Они опасаются, что жёсткие бюрократические требования и возможные риски отпугнут потенциальных участников программ bug bounty. В результате хакеры могут предпочесть продавать найденные уязвимости на чёрном рынке, где за них предлагают значительно больше. Также существуют опасения, что государство не готово контролировать выполнение таких правил, что может привести к новым проблемам.

Другие опасения связаны с возможной утечкой данных из реестра, что может поставить под угрозу безопасность самих хакеров. Эксперт компании Positive Technologies Алексей Лукацкий отметил, что утечки данных могут привести к санкциям и даже угрозе жизни специалистов. Он подчеркнул, что США уже неоднократно демонстрировали свою способность экстрадировать российских IT-специалистов, что делает ситуацию ещё более рискованной для тех, кто решит зарегистрироваться в подобном реестре.

Основная мысль: В России обсуждается создание реестра "белых хакеров" для легализации их деятельности, однако эксперты выражают сомнения в его эффективности и опасаются возможных рисков, включая утечку данных и угрозу безопасности специалистов.

Уточнения

Ха́кер (англ. hacker, от to hack — обтёсывать, делать зарубку) — многозначный термин в области вычислительной техники и программирования. Изначально хакерами называли программистов, которые исправляли ошибки в программном обеспечении каким-либо быстрым или элегантным способом; слово hack пришло из лексикона хиппи, в русском языке есть идентичное жаргонное слово «врубаться» или «рубить в …». См. en:Hacker culture. Начиная с конца XX века в массовой культуре появилось новое значение — «компьютерный взломщик», программист, намеренно обходящий системы компьютерной безопасности См. hacker (computer security).

Интерне́т (англ. Internet, от англ. Internet protocol — досл. «межсетевой протокол», по первому протоколу передачи данных, который объединил отдельные компьютерные сети во всемирную сеть, «сеть сетей») — коммуникационная сеть и всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации. Раньше упоминался как Всемирная сеть и Глобальная сеть, а также просто Сеть. Построена на базе стека протоколов TCP/IP. На основе Интернета работает Всемирная паутина (World Wide Web, WWW) и множество других систем передачи данных. К началу 2023 года число пользователей достигло 5,16 млрд человек, что составляет более 50 % от всех жителей планеты Земля. Во многом это было обусловлено широким распространением сотовых сетей с доступом в Интернет стандартов 3G, 4G и 5G, развитием социальных сетей и удешевлением стоимости интернет-трафика. Суперуспешное развитие Интернета во многом объясняется также тем, что во второй половине 2010-х годов мировая Сеть фактически стала полномасштабной заменой всем классическим инструментам получения информации, связи и коммуникации. Все «классические» СМИ — телевидение, радио и печатные издания — имеют полноценные онлайн-версии, кроме того, существует безграничное множество интернет-СМИ и блог-платформ, соединяющих все признаки различных форм коммуникации, делая контент более «живым» и менее зависимым от штампов. На сегодняшний день самыми популярными интернет-ресурсами являются социальные сети (Facebook, Instagram, Twitter), мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram), а также энциклопедия Википедия и видеохостинг YouTube, который для многих пользователей стал «новым телевидением», «заменой телевидению» и т. д.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Осенняя обрезка губительна для этих цветов: о чём нужно знать садоводам

Обрезка растений осенью — важное и необходимое мероприятие для многих садоводов. Она помогает растениям подготовиться к зиме, формирует их будущий облик. Но не для всех цветов осенняя стрижка будет полезной.

Под страхом гибели: 4 вида цветов, которые нельзя трогать осенью ни в коем случае
Овощное рагу с красной фасолью: для этого блюда нужны самые простые продукты
Лёгкое овощное рагу: готовим вкуснейшее блюдо из одного кабачка, морковки и пары ложек фасоли
Засолка сала в домашних условиях: 6 безошибочных шагов к кулинарному успеху
Куриная печень, тушённая в сметане с лучком: безумно вкусно с пюре, макаронами или рисом
На Украине сосредоточие всех глобальных процессов, и США будут сражаться там до последнего Дмитрий Плотников Польша передала право умереть первой Германии. Молдавию даже не спросят Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Ключ к богатому урожаю яблок: фосфорная подкормка в августе
Грибы лисички обладают антипаразитарными свойствами
Это мешает добиться результатов: фитнес-тренер назвала 5 ошибок в домашних тренировках
Это мешает добиться результатов: фитнес-тренер назвала 5 ошибок в домашних тренировках
Последние материалы
Сладкая и аппетитная тыква: чем и когда нужно подкормить растения
Автостат назвал десять самых популярных авто среди россиян в середине августа
Основные признаки неиспользования земельного участка
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: отлично подойдёт к любым мясным блюдам
Почему стоматологи против чистки зубов во время душа
Физики выявили новый возможный источник низкочастотных гравитационных волн
Топ самых тёплых морей для пляжного отдыха: где купаться круглый год
Почему тёмный шоколад защищает кожу от ультрафиолетовых лучей
Halliburton столкнулась с кибератакой, нарушившей работу сети
Тревел-блогер Ансталь: продумывание поездки поможет сэкономить в путешествии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.