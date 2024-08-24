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Нейросети в дипломных работах: МГПУ разрешил студентам использовать ИИ

МГПУ утвердил регламент по использованию ИИ в дипломных работах
2:12
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Студентам Московского городского педагогического университета (МГПУ) официально разрешили использовать нейросети в дипломных работах для выполнения отдельных задач. МГПУ представил новый регламент, регулирующий применение искусственного интеллекта (ИИ) в выпускных квалификационных работах студентов, изучающих лингвистику и педагогическое образование. Этот шаг стал необходимым, так как более 70% студентов уже активно используют ИИ-инструменты при подготовке своих академических работ. Университет решил установить методологические и этические рамки для интеграции ИИ в учебный процесс.

МГПУ утвердил регламент по использованию ИИ в дипломных работах
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Документ описывает, как можно применять ИИ на разных этапах подготовки ВКР, например, для составления плана работы, поиска и анализа научной литературы, обработки данных и редактирования текста. Важно, чтобы студенты критически относились к информации, сгенерированной ИИ, и обязательно проверяли её достоверность. Также регламент требует указания факта использования ИИ в тексте работы и правильного оформления ссылок на использованные ИИ-инструменты.

В регламенте представлен список из 10 рекомендованных ИИ-инструментов, включая GigaChat, YandexGPT и DeepL, но он может обновляться по мере появления новых технологий. Ирина Тивьяева, заместитель директора Института иностранных языков МГПУ, подчеркнула, что регламент задаёт ориентиры для научно-исследовательской работы студентов и способствует внедрению единых стандартов. Новый регламент уже одобрен учёным советом института и будет апробирован в 2024–2025 учебном году на более чем 500 студентах бакалавриата и магистратуры.

Основная мысль: МГПУ разрешил использование нейросетей в дипломных работах, установив методологические и этические рамки для их интеграции в учебный процесс, чтобы обеспечить стандартизацию и контроль над применением ИИ.

Уточнения

Университе́т (от нем. Universität, которое, в свою очередь, произошло от лат. universitas — совокупность, общность) — высшее учебное заведение, где готовятся специалисты по фундаментальным и многим прикладным наукам. Как правило, осуществляет и научно-исследовательскую работу. Многие современные университеты действуют как учебно-научно-практические комплексы. Университеты объединяют в своём составе несколько факультетов, на которых представлена совокупность различных дисциплин, составляющих основы научного знания.

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма. Это понятие возникло при изучении процессов, протекающих в мозге, и при попытке смоделировать эти процессы. Первой такой попыткой были нейронные сети У. Маккалока и У. Питтса. После разработки алгоритмов обучения получаемые модели стали использовать в практических целях: в задачах прогнозирования, для распознавания образов, в задачах управления и др. ИНС представляет собой систему соединённых и взаимодействующих между собой простых процессоров (искусственных нейронов). Такие процессоры довольно просты (особенно в сравнении с процессорами, используемыми в персональных компьютерах). Каждый процессор подобной сети имеет дело только с сигналами, которые он периодически получает, и сигналами, которые он периодически посылает другим процессорам. И, тем не менее, будучи соединёнными в достаточно большую сеть с управляемым взаимодействием, такие простые по отдельности процессоры вместе способны выполнять довольно сложные задачи.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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