Теперь "Алиса" может подбодрить или посочувствовать — попробуйте сами

Как "Алиса" от "Яндекса" научилась подбирать интонации: синтез эмоций в действии

1:29 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

"Яндекс" внедрил технологию синтеза эмоций в "Алису", благодаря чему виртуальный ассистент теперь может подбирать интонации в зависимости от ситуации.

Фото: Pexels by Google DeepMind, PDM

Общение с "Алисой" стало ещё увлекательнее, так как она научилась выражать эмоции в своём голосе. С помощью новой технологии эмоционального синтеза ассистент может подбодрить, посочувствовать или порадоваться вместе с пользователем. Эта функция уже доступна на устройствах "Станция Лайт 2" и скоро появится на других гаджетах "Яндекса".

"Алиса" теперь способна передавать разные эмоции, такие как дружелюбие, удивление, грусть и обида. Выбирая нужную эмоцию, она учитывает контекст разговора и адаптирует ответы, используя нейросеть YandexGPT. Например, если пользователь расскажет что-то необычное, "Алиса" сначала выразит удивление, а затем перейдёт на более спокойный тон. Для обучения "Алисы" правильному выражению эмоций разработчики записали около четырёх часов речи с различными эмоциональными оттенками.

Изначально "Алиса" была создана с характером и чувством юмора, что делало её более человечной. Ранее она уже научилась шептать и менять голос — бодрый для утренних шоу и спокойный для перевода видео. Теперь у неё в арсенале есть множество эмоций, которые делают общение с ней ещё более живым и увлекательным.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма. Это понятие возникло при изучении процессов, протекающих в мозге, и при попытке смоделировать эти процессы. Первой такой попыткой были нейронные сети У. Маккалока и У. Питтса. После разработки алгоритмов обучения получаемые модели стали использовать в практических целях: в задачах прогнозирования, для распознавания образов, в задачах управления и др. ИНС представляет собой систему соединённых и взаимодействующих между собой простых процессоров (искусственных нейронов). Такие процессоры довольно просты (особенно в сравнении с процессорами, используемыми в персональных компьютерах). Каждый процессор подобной сети имеет дело только с сигналами, которые он периодически получает, и сигналами, которые он периодически посылает другим процессорам. И, тем не менее, будучи соединёнными в достаточно большую сеть с управляемым взаимодействием, такие простые по отдельности процессоры вместе способны выполнять довольно сложные задачи. С точки зрения машинного обучения, нейронная сеть представляет собой частный случай методов распознавания образов, дискриминантного анализа;

«Я́ндекс» — российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, чьё головное юридическое лицо зарегистрировано в Калининградской области Российской Федерации, владеющая одноимённой системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах. Наиболее заметное положение занимает на рынках России, Белоруссии и Казахстана. Поисковая система Yandex.ru была официально анонсирована 23 сентября 1997 года и первое время развивалась в рамках компании CompTek International. Как отдельная компания «Яндекс» образовалась в 2000 году.