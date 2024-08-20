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Сентябрьская новинка от AMD: процессор с 3D V-Cache за $300

AMD готовит к выпуску новый процессор с 3D V-Cache
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Компания AMD планирует выпустить новый процессор в серии Ryzen 7000 в начале сентября 2024 года, сообщил инсайдер Hoang Anh Phu.

AMD готовит к выпуску новый процессор с 3D V-Cache
Фото: wikipediа by By RemazteredStudio from Pixabay, CC BY 4.0

Ожидается, что в продажу поступит модель Ryzen 5 7600X3D, которая будет оснащена 6 ядрами и 12 потоками. Особенностью этого процессора станет технология 3D V-Cache, которая обеспечивает значительное увеличение объема кэш-памяти. Согласно данным, общая емкость кэш-памяти L2+L3 составит внушительные 102 МБ. Подробности о рабочих частотах и уровне энергопотребления (TDP) пока неизвестны.

По прогнозам сайта VideoCardz, стоимость новинки может составить около $300, что в пересчете на отечественную валюту примерно равно 27,3 тысяч рублей.

Уточнения

AMD — американский производитель интегральных микросхем и электроники, один из крупнейших производителей центральных процессоров, графических процессоров и адаптеров (после приобретения ATI Technologies в 2006 году), а также чипсетов.

Центра́льный проце́ссор — электронный блок либо интегральная схема, исполняющая машинные инструкции (код программ), главная часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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