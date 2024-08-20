Игра Black Myth: WuKong бьёт рекорды в Steam

Пиковый онлайн Black Myth: WuKong превысил 2,12 млн игроков

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Игра Black Myth: WuKong, ролевой экшен в жанре Action RPG, вновь побила собственный рекорд пикового онлайна в Steam.

Фото: Steam by Game Science, PDM

Спустя несколько часов после релиза, в игре одновременно находилось более 2,12 миллиона человек. Этот показатель позволил ей стать второй самой популярной игрой в Steam по количеству одновременно играющих пользователей, уступив лишь PUBG: Battlegrounds с историческим рекордом в 3,2 миллиона человек.

Black Myth: WuKong обошла такие популярные игры, как Counter-Strike 2 и Palworld, которые достигли 1,8 миллиона и 2,1 миллиона игроков соответственно. На момент написания материала, новинка также лидирует в топ-100 самых популярных игр на платформе Valve по текущему числу пользователей, и её успех, вероятно, продолжит расти в ближайшее время.

Black Myth: WuKong вышла 20 августа 2024 года на ПК и PlayStation 5 и уже закрепилась как самая популярная одиночная игра в истории Steam.

Уточнения

Black Myth: Wukong — ролевой экшн, основанный на классическом китайском романе "Путешествие на Запад". Разработчиком игры выступила китайская студия Game Science.

Steam — онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve.

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