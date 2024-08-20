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Идеальная видеокарта для компактных сборок: RTX 4070 от Zotac

Новая видеокарта Zotac RTX 4070: особенности и параметры
1:16
Видеоигры

Компания Zotac анонсировала новую игровую видеокарту NVIDIA RTX 4070 с охлаждением турбинного типа, ориентированную на пользователей, предпочитающих компактные сборки компьютеров формата Small Form Factor.

Новая видеокарта Zotac RTX 4070: особенности и параметры
Фото: Morele by Zotac, PDM

Видеокарта занимает два слота и обладает всеми стандартными характеристиками серии RTX 4070, включая поддержку технологий DLSS 3, трассировки лучей и NVIDIA Reflex. Сама видеокарта оборудована 12 ГБ памяти GDDR6X с 192-битной шиной, что обеспечивает скорость передачи данных до 21 Гбит/с и частоту ядра до 2475 МГц. Устройство имеет 5888 ядер CUDA, что обеспечивает высокую производительность в современных играх. Для подключения мониторов предусмотрены три порта DisplayPort 1.4a и один HDMI. Видеокарта потребляет до 200 Вт энергии и использует 8-контактный разъём питания.

Информация о стоимости и дате начала продаж пока не разглашается.

Уточнения

Видеока́рта — устройство, преобразующее графический образ, хранящийся как содержимое памяти компьютера (или самого адаптера), в форму, пригодную для дальнейшего вывода на экран монитора.

SFP (англ. Small Form-factor Pluggable) — промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов), используемых для передачи и приема данных в телекоммуникациях.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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